شقيقة أحمد حلمي توثق لحظة مؤثرة أمام صورته في فندق تيوليب

شاركت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، متابعيها موقفًا مؤثرًا جمعها بصورة شقيقها، خلال تواجدها داخل فندق تيوليب، معبرة عن مدى حبها وارتباطها به.

ونشرت سالي حلمي عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، تفاصيل الموقف، قائلة: «داخلة فندق تيوليب لقيت البوستر دا في وشي، حضنته، حد عدا جنبي ضحك وقال جنون المشاهير، ما يعرفش إن البوستر دا عليه صورة لحته من قلبي، بحبك يا حلمي».

وعكست كلمات سالي حلمي مشاعر الحب والاعتزاز بشقيقها، مؤكدة أن الصورة بالنسبة لها ليست مجرد بوستر لفنان، بل تحمل مكانة خاصة باعتبارها صورة شخص عزيز على ق



شاركت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، متابعيها موقفًا مؤثرًا جمعها بصورة شقيقها، خلال تواجدها داخل فندق تيوليب، معبرة عن مدى حبها وارتباطها به.

موعد عرض فيلم حدوتة وأبطاله

ومن المقرر طرح فيلم «حدوتة» للفنان أحمد حلمي في دور العرض السينمائية يوم 11 نوفمبر الجاري، ويشارك في بطولته إلى جانب حلمي وأمينة خليل كل من ماجد المصري، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم.

والفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، ويترقب الجمهور العمل باعتباره أحدث ظهور سينمائي للفنان أحمد حلمي، الذي اعتاد تقديم شخصيات متنوعة تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، وسط تساؤلات حول طبيعة الشخصية الجديدة التي يقدمها في «حدوتة»، وما إذا كانت ستشهد تحولًا مختلفًا في اختياراته الفنية.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بالفيلم وشخصياته، خاصة مع اقتراب موعد عرضه في السينمات، وبدء التفاعل الجماهيري مع البوستر والإطلالات الجديدة لأبطاله.