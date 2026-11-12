قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرية البريطانية: بلاغ عن جرحى إثر إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في الخليج
قرارات عاجلة من شيخ الأزهر.. لجنة لاختيار القيادات الشابة ومنع المحاباة والوساطة
جذب المزيد من الاستثمارات.. الحكومة تستعد لاجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
القبض على أدمن صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى لبيع المخدرات بالجيزة
خروج عربة قطار عن القضبان على خط الإسماعيلية – السويس
ماكرون: من السابق لأوانه تحديد المسئولين عن التهديدات بوجود قنابل في أوروبا
وزيرة البيئة بشأن COP31 من أنطاليا التركية: إنتاج الكهرباء النظيفة لا يكفي دون ضمان استقرار الإمدادات وخفض التكلفة
645 ألف يورو منحة فرنسية لمشروع تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية
25 مارس .. موعد حسم طعون العلاوات الخمس والمعاش المبكر ونسبة الـ80% المُنتظرة
وائل القباني يدافع عن حسام حسن: فرض شخصيته على كل لاعبي المنتخب
تأجيل جلسة استئناف «القاضي المُزيّف» على حكم حبسه 10 سنوات لـ 24 نوفمبر للحكم
لطفي السقعان يطالب الأعلى للإعلام بقصر استخدام لقب «ناقد رياضي» على الصحفيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية والبيئة تشارك في جلسة استعراض المشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل منصة وطنية مهمة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تقديم حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية، مشيرة إلى أهمية تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتوسع، بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية مستدامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض في جلسة استعراض المشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي عُقدت بجناح جامعة الدول العربية، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في تركيا  بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن عرض النماذج المصرية خلال مؤتمر المناخ بتركيا COP31، يبرز قدرات الشباب المصري في الابتكار وتقديم الحلول البيئية، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، مؤكدة أن مصر لا تكتفي بالمشاركة في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وإنما تعمل أيضًا على تقديم نماذج عملية لحلول يمكن تنفيذها محليًا والاستفادة منها إقليميًا ودوليًا.

وثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، جهود الشركاء في تنفيذ المبادرة ومنهم  الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وجهود فريق عمل المبادرة بقيادة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية .

واستمعت الدكتورة منال عوض خلال الجلسة إلى عروض حول عدد من المشروعات المصرية المشاركة بالمبادرة، والتي تقدم حلولًا مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة المخلفات، وكفاءة استخدام الموارد، والزراعة المستدامة، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ، معربة عن تقديرها لأصحاب هذه المشروعات وما يقدمونه من أفكار تعكس قدرات الشباب المصري على الابتكار وتطوير حلول عملية تتناسب مع التحديات البيئية والمناخية.

وأشارت د. منال عوض إلى أن منذ بدايتها حققت عدد من الفوائد، ومنها رفع الوعي في المحافظات حول المشروعات الخضراء وتغير المناخ، حيث تم العمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة مثل الجامعات والمعاهد للتعريف بها ، مما خلق ثقافة جديدة في المحافظات بأهمية المشروعات الخضراء وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على تقديم حلول مبتكرة، وقد ساعد ذلك على التوسع في المشاركة في المبادرة في مراحلها الأربعة، كما شهدت الدورات المتلاحقة مشاركة اكبر للشباب والمرأة والفئات البسيطة بمشروعات وحلول مبتكرة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  أن المبادرة خلقت تكامل أكبر في العمل بين الجهات، سواء بمساهمة وزارة الاتصالات، والتكامل بين المحافظات والجهات البحثية والجامعات لدعم تنفيذ المشروعات، ودعم وزارة التنمية المحلية والبيئة للأفكار المقدمة والشباب ورواد الأعمال.

وأكدت د. منال عوض حرصها على متابعة المشروعات المقدمة كل عام من خلال المبادرة، ودعم ما يمكن تنفيذه منها لتقديم حلول مبتكرة، وتشجيع الشباب ورواد الأعمال والفئات المختلفة على تقديم الأفكار والمشروعات التنفيذية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اتساع نطاق المشاركة المجتمعية في المبادرة وتنوع الأفكار والحلول المطروحة، لا يعكس فقط نجاح مسابقة وطنية، بل نجاح الدولة في بناء منصة تجمع الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية حول هدف مشترك، وهو إيجاد حلول مصرية مبتكرة للتحديات المناخية والبيئية.

واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لدعم المشروعات الخضراء الواعدة وتعزيز فرص الاستفادة منها في جهود التنمية المحلية والعمل المناخي، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد المشروعات المشاركة فحسب، وإنما بقدرتها على التحول إلى واقع ملموس، وخلق فرص عمل، وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق أثر مستدام في حياة المواطنين.

المشروعات للمشروعات الخضراء الذكية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق.. أدعية للبركة وسعة المال وقضاء الحوائج

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعقد اجتماعًا طارئًا بالقيادات لتطوير العمل وتمكين الشباب

شيخ الأزهر يستقبل وزير شؤون المسلمين بسنغافورة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

شيخ الأزهر: مستعدون لتأهيل أئمة سنغافورة ومواجهة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التعايش والمواطنة

الاوقاف

الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد