رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة آسيوية الإسبوع المقبل لتعزيز الشراكات ومواجهة التحديات الإقليمية

يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج الإسبوع المقبل جولة خارجية تشمل زيارة كل من الفلبين والصين للمشاركة في عدد من القمم الإقليمية السنوية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع دول المنطقة.

وقال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونج لاك - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم الخميس - إن الرئيس لي سيزور العاصمة الفلبينية (مانيلا)يوم الاثنين المقبل للمشاركة في قمة مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأوضح وي أن كوريا الجنوبية ودول الرابطة الإحدى عشرة ستبحث سبل متابعة تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها العام الماضي بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي والدبلوماسي.

وأضاف أن الرئيس الكوري الجنوبي سيعقد أيضا لقاءات مع قادة خمس دول مطلة على نهر "ميكونج" لبحث قضايا المعادن الحيوية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، قبل أن يستعرض رؤية سول بشأن تحقيق التعايش السلمي مع كوريا الشمالية، خلال مشاركته في قمة شرق آسيا التي تضم 19 عضوا.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس لي يوم الأربعاء المقبل عقب انتهاء زيارته للفلبين إلى مدينة "شنتشن" الصينية للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأشار مستشار الأمن القومي إلى أن الرئيس يعتزم خلال القمة التأكيد على التزام سول بالمساهمة في تطوير المنتدى وتعزيز الازدهار الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما يقود لي مناقشات بشأن عدد من الأولويات الإقليمية المشتركة من بينها أمن إمدادات الطاقة ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والأمن الغذائي، فضلا عن حشد الدعم الدولي لمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية.