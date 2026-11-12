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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدير الوكالة الدولية للطاقة يلتقي برئيس وزراء بريطانيا على هامش مؤتمر (كوب 31)

مدير الوكالة الدولية للطاقة يلتقي برئيس وزراء بريطانيا على هامش مؤتمر (كوب 31)
مدير الوكالة الدولية للطاقة يلتقي برئيس وزراء بريطانيا على هامش مؤتمر (كوب 31)
أ ش أ

وصف المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول الاجتماع الثنائي الذي عقده مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام على هامش مؤتمر المناخ (كوب 31) في تركيا، ب"الممتاز".

وقال بيرول - في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الخميس - إنه في ظل تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن التوترات في مضيق هرمز، فقد بحث مع بورنهام سبل تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامتها والقدرة على تحمل تكاليفها، وذلك من خلال التحول نحو الاعتماد على الكهرباء.

وأشاد بيرول بالدور القيادي الذي تضطلع به المملكة المتحدة في هذا الصدد.

وبدأت يوم الإثنين الماضي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.

المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام مؤتمر المناخ كوب 31 في تركيا

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