«يا الدوري يا الرحيل .. تيشرت الأهلي كبير».. رسالة جماهير الأهلي بعد الشوط الأول أمام بيراميدز

تسلط جماهير الأهلي الضوء على موقف الفريق بعد نهاية الشوط الأول متأخراً أمام بيراميدز، في ظل حالة من الاستياء عقب الأداء في النصف الأول من اللقاء.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«جمهور الأهلي بعد نهاية الشوط الأول بالتاخر أمام بيراميدز: يا الدوري يا الرحيل .. تيشرت الأهلي كبير».

حيث شهدت مواجهة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، تقدم فريق بيراميدز بهدف نظيف خلال أحداث الشوط الأول.

وسجل كريم حافظ هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، بعدما احتسب الحكم إيفان بارتون ركلة جزاء نتيجة لمسة يد على ياسر إبراهيم داخل منطقة الجزاء.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لبيراميدز في الاستحواذ بنسبة 65% مقابل 35% للأهلي، مع محاولات من الفريقين على المرمى.