نجح الفريق الطبي بمستشفى طنطا العام في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لاستئصال ورم خلقي من منطقة الفم والبلعوم الأنفي وسقف الحلق (Oropharyngeal Teratoma)، لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر، كان يعاني من صعوبات شديدة في التنفس نتيجة ضغط الورم على المجرى الهوائي، بما شكل تهديدًا مباشرًا على سلامة حياته.

انجاز طبي



وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وحرص مديرية الشؤون الصحية بالغربية على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

رفع كفاءة الخدمات الصحية

وأوضحت الاستاذه الدكتورة رشا محمود خضر أن الحالة فور استقبالها بالمستشفى حظيت باهتمام طبي عاجل، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، ووضع خطة علاجية دقيقة بالتعاون بين الفرق الطبية المعنية ، نظرًا لندرة الورم وحساسية موقعه التشريحي، فضلًا عن صغر عمر الطفل.

تحرك جراحي عاجل

وأضافت أن الفريق الطبي نجح في إجراء التدخل الجراحي واستئصال الورم بالكامل عن طريق الفم، دون الحاجة إلى أي شق جراحي خارجي، مع الحفاظ على الأنسجة والتراكيب التشريحية المحيطة، وهو ما يمثل تحديًا جراحيًا كبيرًا نظرًا لدقة المنطقة المصابة.

وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل الله، في إنجاز طبي يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية وقدرتها على التعامل مع الحالات النادرة ، من خلال التكامل والتنسيق بين مختلف التخصصات.

دعم الفرق الطبية

وأكدت الدكتورة رشا خضر أن هذا النجاح يأتي ثمرة للعمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الفرق الطبية المختلفة، ويعكس ما تمتلكه مستشفيات الغربية من كوادر طبية متميزة.

إنقاذ حياة طفل

كما شارك في هذا الإنجاز الطبي ، فريق جراحة الأطفال الاستاذ الدكتور محمد عرفة أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة طنطا ، الدكتور محمود غالي مدرس جراحة الأطفال الدكتوى كريم سليم أخصائي جراحة الأطفال ، وذلك تحت إشراف الدكتوره مروة عبد الفتاح مدير عام الطب العلاجي بالمديري، والدكتور فيكتور فيلبس مدير مستشفي طنطا العام بينما جاء فريق التخدير

الدكتوره دعاء عادل رئيس قسم التخدير والدكتور أحمد خاطر والدكتور أحمد الحارتي وفريق التمريض مس أمل عبد الله مس عزة عبد العزيز .