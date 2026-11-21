تعلن جامعة طنطا الأهلية انتهاء اللجنة الخماسية، المشكلة بقرار من مجلس أمناء الجامعة، من أعمال المقابلات الشخصية وتقييم جميع المتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة والمعايير الموحدة التي أعلنها مجلس الجامعات الأهلية لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية، وفي إطار من الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

تحرك تنفيذي

وتؤكد الجامعة أن اللجنة التزمت في أعمالها بمعايير التقييم المعتمدة والمعلنة مسبقًا من مجلس الجامعات الأهلية، والتي تشمل الكفاءة الأكاديمية والبحثية، والخبرات القيادية والإدارية، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي وإدارة المؤسسات الجامعية وتطويرها، فضلًا عن مناقشة الرؤى والخطط المقدمة من المتقدمين ومدى واقعيتها وقابليتها للتنفيذ، بما يتوافق مع متطلبات شغل المنصب.

تحرك تنفيذي

وتوضح الجامعة أن اللجنة انتهت من مقابلة جميع المتقدمين وفقًا لهذه المعايير، وإعداد التقرير النهائي المتضمن نتائج أعمالها وتقييم جميع المتقدمين وترتيبهم، وإرساله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المقررة من مجلس الجامعات الاهلية في هذا الشأن.

رفع كفاءة الخدمات

وتهيب جامعة طنطا الأهلية بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن إجراءات اختيار رئيس الجامعة، وتؤكد حرصها على إتاحة كافة المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، ومن خلال المكتب الإعلامي بالجامعة، بما يضمن وضوح الحقائق ويحافظ على الشفافية والمصداقية والتواصل الفعال مع الجهات الصحفية والإعلامية.