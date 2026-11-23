أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين، اليوم الاثنين، تنظيم كلية الهندسة ورشة عمل علمية دولية بعنوان "إعادة تعبئة محولات القدرة بزيوت صديقة للبيئة أو معاد تدويرها لتعزيز الاقتصاد الدائري"، وذلك يوم الخميس المقبل بمشاركة باحث دولي من جامعة زيلينيا بدولة سلوفاكيا.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أن الورشة تُعقد ضمن أنشطة مشروع (RETROTRAFO) الممول من الاتحاد الأوروبي، وفي إطار جهود الجامعة لتفعيل مخرجات "منتدى مصر 2026" ودعم التنمية المستدامة والانفتاح العلمي والبحثي الدولي.

وأكد الدكتور محمد حسين أن الجامعة تعمل وفق رؤية استراتيجية لتعزيز تدويل التعليم العالي والبحث العلمي، والانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات بحثية فاعلة عبر المشروعات المشتركة واستضافة الخبراء الدوليين، مشيراً إلى أن استضافة الباحث السلوفاكي تمثل نموذجاً لربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والاقتصاد الدائري اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور حاتم أمين إلى أن الورشة تهدف إلى تهيئة بيئة بحثية محفزة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنشر الدولي المشترك، وتوجيه البحث الأكاديمي نحو معالجة التحديات الصناعية والبيئية المعاصرة.

بدوره، أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور أحمد نصر أن الورشة ستناقش أحدث التوجهات البحثية والتطبيقية لاستخدام الزيوت البديلة في محولات القدرة الكهربائية للحد من الأثر البيئي، وذلك بمشاركة الباحث والمحاضر بجامعة زيلينيا السلوفاكية الدكتور ستيفان هاردون، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية.