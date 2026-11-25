كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل وكواليس تولي سامي قمصان القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، موضحًا أسباب الاستقرار على اختياره، وموقف إدارة النادي من التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوبير أن سامي قمصان سيتولى مهامه رسميًا مديرًا فنيًا للأهلي بداية من اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن المدرب سيبدأ مباشرة ممارسة عمله داخل النادي، رغم عدم وجود مران للفريق اليوم.

وقال أحمد شوبير، عبر إذاعة أون سبورت: «سامي قمصان مديرًا فنيًا للنادي الأهلي ابتداءً من اليوم. آه، النهاردة مفيش تمرين، لكن سامي قمصان هيروح يمارس مهامه كمدير فني للنادي الأهلي بدءًا من اليوم الأربعاء».

ياسين منصور تمسك بمدرب أجنبي.. وحسام البدري خارج الحسابات

وأوضح شوبير أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الأهلي بشأن هوية المدير الفني الجديد، مشيرًا إلى أن المهندس ياسين منصور كان متمسكًا بالتعاقد مع مدرب أجنبي عالمي يمتلك سيرة ذاتية قوية، لكن ارتباط الفريق بمباريات إفريقية ومحلية فرض ضرورة الاستعانة بمدير فني مؤقت لحين حسم الملف.

وأضاف أن حسام البدري كان المرشح المصري الأول لتولي القيادة الفنية بشكل دائم، إلا أن ارتباطه بنادي أهلي طرابلس الليبي صعّب إتمام المفاوضات، خاصة أن إدارة النادي الليبي تتمسك باستمراره.

وقال شوبير: «الأستاذ ياسين منصور صمم على مدير فني أجنبي عالمي، فقالوا له ماشي، بس إحنا عندنا ماتش في إفريقيا وعندنا ماتشات دوري، وعلى ما نجيب مدرب ونتفاوض، قدامنا شوية وقت، فإحنا على الأقل محتاجين مدير فني مؤقت».

وتابع: «طبعًا حسام البدري كان مرشح المصري الأول لتولي التدريب كمدير فني دائم للنادي الأهلي، لكن موضوع حسام البدري خلص بدري بدري؛ لأن الأهلي ممكن يكون له دلال على الأندية هنا في مصر، لكن مش هيكون له نفس الدلال على الأندية اللي بره مصر».

وأشار إلى أن اسم محمد شوقي طُرح ضمن الخيارات لتولي المهمة المؤقتة، لكنه رفض فكرة المدير الفني المؤقت، مؤكدًا أن الأهلي لم يدخل معه في مفاوضات رسمية، وإنما كان الأمر مجرد طرح للأسماء.

شوبير يكشف كواليس موافقة سامي قمصان على تدريب الأهلي

وكشف شوبير أن سامي قمصان حظي بترحيب كبير داخل الأهلي، نظرًا لمعرفته الجيدة بالنادي وإمكاناته، خاصة أنه كان يعمل ضمن الجهاز الفني للفريق حتى فترة قريبة، قبل رحيله منذ نحو عام وشهور.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع قمصان عقب رحيل الحسين عموتة، لاستطلاع رأيه بشأن العودة، إلا أن المدرب أبدى تحفظه في البداية على تولي منصب المدير الفني المؤقت، بسبب استقراره مع المقاولون العرب وتقديره للتعامل الذي وجده داخل النادي.

وقال شوبير: «الترحيب كان أكتر بسامي قمصان؛ لأنه كان لحد قريب مع الفريق، ومسبهمش غير الفترة اللي فاتت، يعني بقاله حوالي سنة وشوية بعيد عن النادي الأهلي، لكنه عارف كل صغيرة وكبيرة في النادي».

وتابع: «اتكلموا مع سامي الأول: يا كابتن سامي، عندك النية؟ عندك الاستعداد؟ سامي قمصان قال لهم: يا جماعة، موضوع المدير الفني المؤقت ده بالنسبة ليا صعب، أنا مستقر مع المقاولون، والناس كويسين معايا، وقدموا لي كل حاجة، وفرقوا معايا في حياتي».

وأوضح أن قمصان كان يفضل تولي منصب المدير الفني بشكل واضح، وليس العمل كمدرب مؤقت، قبل أن تتواصل معه قيادات الأهلي مجددًا لمحاولة الوصول إلى صيغة مناسبة لاستمراره مع الفريق.

وأضاف شوبير أن موافقة سامي قمصان جاءت بعد اتصالات ومشاورات بين مسؤولي النادي الأهلي وإدارة المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن الاتصال الحاسم كان بين محمود الخطيب، رئيس الأهلي، والمهندس محسن صلاح، رئيس المقاولون العرب.

وقال: «وفي النهاية الكابتن سامي وافق بعد اتصال ما بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب».

هل يتعاقد الأهلي مع مدرب أجنبي بعد تولي قمصان المسؤولية؟

وتطرق شوبير إلى مستقبل القيادة الفنية للأهلي، وإمكانية التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الاحتمال لا يزال قائمًا، لكن إدارة النادي لن تتسرع في حسم الملف، خاصة مع قناعتها بإمكانات سامي قمصان.

وقال: «هل ممكن يكون فيه مدرب أجنبي؟ احتمال كبير، ووارد، والموضوع قائم. أول حاجة إن الأهلي هيبقى هادي، ومش هيتسرع في موضوع المدير الفني الأجنبي؛ لأنهم أصلًا بيحبوا سامي قمصان، ومقتنعين بيه، وشايفين إن سامي ممكن تكون تجربته مشروعًا».

وأعرب شوبير عن دعمه لفكرة منح المدربين أبناء النادي فرصة حقيقية، بدلًا من الاكتفاء بالاستعانة بهم بشكل مؤقت، مطالبًا إدارة الأهلي بالعمل على إعداد مشروع تدريبي متكامل لسامي قمصان، ومنحه الأدوات والإمكانات اللازمة للنجاح.

وأضاف: «أنا بقالي كام سنة بقول لكم هنا: يا جماعة، لو سمحتم، من فضلكم، عشان خاطر ربنا، أرجوكم اعملوا مشروع مدرب، وبصوا على سامي قمصان تحديدًا. بصوا على سامي قمصان، ده تخليه المدير الفني الجديد بتاع النادي، اشتغل عليه، وده كويس وهايل».

واستشهد شوبير بتجربة سامي قمصان السابقة مع فرق الشباب، مؤكدًا أهمية إعداد المدربين وفق مشروع واضح وأجندة متكاملة، على غرار التجارب الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن يفكر الأهلي والزمالك في صناعة مدربين بدلًا من الاعتماد المستمر على التغييرات الفنية.

كما أشار إلى تجربة معتمد جمال مع الزمالك، منتقدًا الأنباء المتكررة بشأن إمكانية رحيله رغم النتائج التي يحققها مع الفريق.

واختتم أحمد شوبير حديثه بتوجيه رسالة إلى سامي قمصان، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، مطالبًا جماهير الأهلي بمساندته والصبر عليه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في أول ظهور له مع الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال: «سامي قمصان، بالتوفيق، ربنا يكرمك يا رب، وإن شاء الله أكيد هتلاقي المساندة. جماهير الأهلي مطالبة في أول مباراة في إفريقيا إنها تساند وتصبر على الكابتن سامي قمصان، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي».