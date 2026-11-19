يترقب المسلمون في مصر موعد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2027، وبدء العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم، الذي ينتظره الملايين كل عام لما يحمله من أجواء روحانية وعبادات خاصة.

موعد شهر رمضان 2027

ويزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد أول أيام شهر رمضان 2027، وعدد الأيام المتبقية على بداية الصيام، وفقًا للحسابات الفلكية التي تحدد مواعيد الشهور الهجرية مقدمًا.

موعد شهر رمضان 2027 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من المتوقع أن يكون يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2027، أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان سيولد يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، وهو يوم تحري الهلال، على أن يكون يوم الأحد 7 فبراير المتمم لشهر شعبان، وتبدأ أولى أيام الصيام يوم الاثنين 8 فبراير 2027.

كم يومًا متبقيًا على شهر رمضان 2027؟

وبحسب التاريخ اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، يتبقى نحو 81 يومًا على حلول شهر رمضان المبارك، وفقًا للموعد المتوقع فلكيًا في 8 فبراير 2027.

ومن المنتظر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان مساء الأحد 7 فبراير 2027، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المختصة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ورغم تحديد موعد بداية شهر رمضان وفقًا للحسابات الفلكية، فإن الموعد الرسمي والنهائي لبداية الشهر الكريم في مصر تعلنه دار الإفتاء المصرية، بعد استطلاع الهلال والتأكد من ثبوت رؤيته وفقًا للضوابط الشرعية المعتمدة.

وتتولى هذه اللجان متابعة عملية رؤية الهلال وفحص النتائج وفق الضوابط الشرعية والعلمية المعتمدة، تمهيدًا لإعلان الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان المبارك.

وتظل الحسابات الفلكية مؤشرًا علميًا لتحديد بدايات الشهور الهجرية، بينما يكون الإعلان الرسمي من اختصاص الجهات الشرعية المختصة.