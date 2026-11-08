لو بتعاني من الإمساك .. تناول هذه الفاكهة

يُعدّ الإمساك من الشكاوى الشائعة في الجهاز الهضمي، ويتميز بقلة عدد مرات التبرز، وصلابة البراز، والإجهاد أثناء التبرز، وعدم الإفراغ الكامل، ويُعتبر كل من الإمساك الوظيفي ومتلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإمساك اضطرابين مختلفين في الجهاز الهضمي مرتبطين بالإمساك، وكلاهما ينطوي على تغيرات في عادات التبرز.

كما تتضمن متلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإمساك ألمًا متكررًا في البطن مصاحبًا للتبرز، أو تغيرات في عدد مرات التبرز أو شكل البرازؤ وتلعب التدخلات الغذائية، ولا سيما زيادة استهلاك الألياف، دورًا هامًا في إدارة هذه الحالات.

كما حظيت فاكهة الكيوي باهتمام علمي لاحتوائها على الألياف الغذائية والماء والسوربيتول والبوليفينولات ومركبات حيوية أخرى قد تدعم وظائف الأمعاء.

فوائد الكيوي للامساك

يُعدّ الكيوي مصدراً غنياً بالألياف الغذائية، وفيتامين ج، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، وفيتامين هـ، والبوليفينولات، والأحماض العضوية، كما أنه غنيّ بالماء، ويختلف تركيبه الغذائي باختلاف الصنف، ومرحلة النضج، وظروف التخزين، وطرق المعالجة.

قد تعكس الفوائد الصحية المحتملة لفاكهة الكيوي على الجهاز الهضمي خصائصها في زيادة حجم البراز، وتكوين الهلام، والألياف القابلة للتخمر، تساهم عديدات السكاريد الموجودة في جدار الخلية في زيادة كتلة البراز وتوفير التحفيز الميكانيكي، بينما تحتفظ عديدات السكاريد البكتينية بالماء وتساعد في تنظيم قوام البراز.

قد تؤثر المواد القابلة للتخمر، بما في ذلك السكريات قليلة التعدد والمركبات المرتبطة بالبوليفينول، على نشاط الميكروبات المعوية وتدعم إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، كما قد يساهم الماء الموجود في الأمعاء والسوربيتول في ترطيب البراز، وتستند بعض الآليات المقترحة بشكل رئيسي إلى دراسات مخبرية وحيوانية ودراسات فسيولوجية قصيرة الأجل.

قد يُسهّل الأكتينيدين، وهو بروتين سيستيني موجود بكثرة في فاكهة الكيوي الخضراء، عملية تكسير البروتينات في الجهاز الهضمي، وربما يؤثر على إفراغ المعدة.

تشير الأدلة إلى أن الأكتينيدين قد يؤثر على معدل ظهور الأحماض الأمينية بدلاً من امتصاص البروتين الكلي بعد تناول وجبات غنية بالبروتين سهل الهضم، ومن الأفضل اعتباره مكونًا مكملاً لمكونات الفاكهة الكاملة، وليس المكون الأساسي الذي يحسن وظائف الأمعاء.

الأدلة السريرية لفوائد فاكهة الكيوي

تشير الدراسات السريرية إلى أن فاكهة الكيوي تُحسّن وظائف الأمعاء عن طريق زيادة عدد مرات التبرز، وحجم البراز، وليونته، مع تقليل الإجهاد أثناء التبرز، وقد قارنت دراسة دولية متعددة المراكز، عشوائية، ذات تصميم متقاطع، شملت 184 بالغًا، من بينهم 60 مصابًا بالإمساك الوظيفي، و61 مصابًا بمتلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإمساك، و63 شخصًا سليمًا، بين تناول حبتين من الكيوي الأخضر يوميًا مع 7.5 غرام من السيليوم.

المصدر health