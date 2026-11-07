هذا المشروب يحمي من الزهايمر والسكر والسرطان .. اكتشفه

تمتلك القهوة عدد كبير من الفوائد الصحية التى تساعد فى علاج أمراض خطيرة بل والحماية منها وفى مقدمتها السرطان والزهايمر والسكري.

ووفقا لما جاء فى موقع “ webmd” نكشف لكم أهم فوائد القهوة الصحية فى الوقاية من السكر والسرطان والزهايمر والباركنسون.

الوقاية من السرطان

تلعب القهوة دورًا في تقليل خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بالإضافة إلى ذلك، يساعد الكافيين الموجود في القهوة على الوقاية من أمراض متنوعة، بدءًا من سرطان الجلد غير الميلانيني وصولًا إلى سرطان بطانة الرحم.



تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن تناول القهوة بانتظام، سواءً كانت تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين، قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني إضافةً إلى ذلك، لا يؤثر الكافيين الموجود في القهوة بشكل ملحوظ على مستوى السكر في الدم.

الوقاية من مرض الزهايمر وباركنسون

يرتبط استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون بالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض باركنسون، قد يساعد شرب القهوة في تقليل وتيرة الرعشة.

تنبيه

يجب تناول القهوة بكميات معتدلة على مدار اليوم وعدم الإسراف فيها وعدم إضافة المواد الصناعية والإضافات الضارة مثل الكريمر والفانيليا والنكهات المختلفة، هذا بالإضافة إلى ضرورة شرائها من مكان موثوق لضمان فاعليتها وجودتها.