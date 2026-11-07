تداول 15 آلاف طن بضائع عامة في موانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 15 آلاف طن بضائع و751 شاحنة و181 سيارة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن حركة الواردات شملت 7 سفن و7 آلاف طن بضائع و372 شاحنة و164 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 سفن و8 آلاف طن بضائع و379 شاحنة و17 سيارة.



وأفادت أن ميناء سفاجا استقبل أربع سفن وهي ALCUIDIA EXPRESS ، ودليلة، والحرية 2 والحرية بينما غادرت ثلاث سفن وهىPOSEIDON EXPRESS و، BRIDGE وأمل، فيما شهد ميناء نويبع تداول 4 آلاف طن بضائع و211 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى الحسين، سينا وآيلة سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1089 راكبا بموانئها.