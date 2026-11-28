فتاوى تشغل الأذهان..

• ما معنى حديث «كل غلام مرتهن بعقيقته»

• هل الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة صحيحة؟

• ما هي الحكمة من مشروعية الطواف بالبيت الحرام؟

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها

معنى حديث «كل غلام مرتهن بعقيقته»

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، من سائل عبر صفحته الشخصية، يقول فيه: «ما معنى حديث كل غلام مرتهن بعقيقته؟»، وما المقصود بكون المولود مرتهنًا بعقيقته، وما موعد ذبحها، وما الأحكام المتعلقة بحلق شعر المولود وتسميته؟

أجاب الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلًا: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد روى أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والإمام أحمد، وصححه الترمذي، عن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى».

وأضاف الدكتور عطية لاشين أن هذا الحديث الشريف يتضمن جملة من المعاني والأحكام المتعلقة بالعقيقة، وموعد ذبحها، وحلق شعر المولود، وتسميته، موضحًا أن العلماء اختلفوا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته»، وذكروا في بيان معناه عدة أقوال.

وأوضح الدكتور لاشين أن القول الأول نُقل عن الإمام أحمد بن حنبل، ومن قبله الإمام عطاء الخراساني ومحمد بن مطرف، ومفاده أن الطفل إذا مات ولم يُعق عنه، فإنه لا يشفع لأبويه، وهو أحد التفسيرات التي وردت في بيان معنى الحديث.

وأشار إلى أن القول الثاني يذهب إلى أن العقيقة لازمة للمولود، حيث شُبّه لزومها له بلزوم الرهن الذي يكون في يد الدائن المرتهن، بما يعكس الارتباط بين المولود وعقيقته وفق هذا التفسير.

وأضاف أن القول الثالث يرى أن أذى شعر المولود لا يزول عنه إلا إذا ذبح أبوه عنه، واستند أصحاب هذا القول إلى ما ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فأميطوا عنه الأذى»، باعتباره مما يدعم هذا التفسير لمعنى الحديث.

هل الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة صحيحة؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه بالنسبة لمن اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ بعدها للصلاة ، فمن المقرر شرعًا أنَّ الوضوء داخل تحت الغُسْل، وأنَّ نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها.

وأوضحت " الإفتاء " حكم الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة، في إجابتها عن سؤال: قمت بالطهارة من الجنابة بالاغتسال ولم أقم بالوضوء، وحضرت في صلاة جنازة، فهل الصلاة صحيحة وهل هذه الطهارة تعتبر وضوءًا؟.

حكم الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة

وأضافت أن ذلك لأنَّ موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فيدخل الأقلّ في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكثر عنه؛ ولقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَتَوَضَّأ بَعد الغُسْلِ".

واستشهدت بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال لرجل قال له: إنِّي أتوضأُ بعد الغُسْلِ، فقال له: "لَقَدْ تَعَمَّقْتَ"، وبناءً عليه: فإنَّ صلاة السائل على الجنازة بعد الاغتسال من الجنابة دون وضوء صحيحةٌ.

ما هي الحكمة من مشروعية الطواف بالبيت الحرام؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الطواف بالكعبة المشرفة عبادةٌ مِن أفضل العبادات، وقُربةٌ مِن أشرف القربات، وطاعة من أجلِّ الطاعات، وفيها امتثال لأمر الله تعالى القائل في محكم التنزيل: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، ويكفي المسلم شرفٌ أن يطوف بالبيت الحرام الذي نسبه الحق سبحانه وتعالى إلى نفسه، فطهَّره وعظَّمه وشرَّفه وكرَّمه؛ قال تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: 26].

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما هي الحكمة من مشروعية الطواف؟ أن الطواف بالكعبة المشرفة أنواعٌ عدة؛ منها: طواف الإفاضة وهو ركنٌ مِن أركان الحج، وطواف العمرة وهو ركنٌ مِن أركانها، وطواف التطوع؛ كطواف تحية المسجد الحرام، وللطائف أجرٌ عظيمٌ، وثوابٌ جزيلٌ مِن الله عزَّ وجلَّ؛ فعن الحَجاج بن أَبي رُقَيَّةَ قال: كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَإِذَا أَنَا بِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَبِي رُقَيَّةَ، اسْتَكْثِرُوا مِنَ الطَّوَافِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ حَتَّى تُوجِعَهُ قَدَمَاهُ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُرِيحَهُمَا فِي الْجَنَّةِ» أخرجه الإمام الفاكهي في "أخبار مكة".

مشروعية الطواف بالبيت الحرام

كما أنَّ الطائف بالبيت تُرفَعُ له الدرجات، وتُحطُّ عنه السيئات، وتُزَادُ له الحسنات بكلِّ خُطوةٍ يَخطُوها؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ؛ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا، وَلَمْ يَقَعْ لَهُ أُخْرَى؛ إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَحُطَّتْ عَنْهُ خَطِيئَةٌ، وَرُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ» أخرجه الإمامان: ابن خزيمة في "صحيحه"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".

وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ؛ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده" واللفظ له، وعبد الرزاق في "مصنفه"، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال". و«أُسْبُوعًا»: "أي سبع مَرَّات".

وذكرت أن الحكمة من مشروعية التعبد بالطواف: إقامة ذكر الله تعالى؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ؛ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، والترمذي في "جامعه" وصحَّحه، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد.