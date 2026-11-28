نظّمت جامعة بنها الأهلية، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برنامجا تدريبيا بعنوان «إعداد الدراسة الذاتية – برامجي»، وذلك في إطار استعداد الجامعة للتقدم للاعتماد الأكاديمي، وحرصها على تطوير منظومة الجودة والارتقاء بمستوى البرامج التعليمية، وفقا لمعايير الهيئة.

وجاء البرنامج تحت رعاية الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ونفذه مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، بمشاركة 25 متدربا، بهدف تنمية مهارات المشاركين في إعداد واستكمال ملفات الدراسة الذاتية للبرامج الأكاديمية، وتعزيز جاهزية الجامعة لاستيفاء متطلبات الاعتماد.



وأكد الدكتور تامر سمير أن ملف الجودة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجامعة، ويحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من مجلس الأمناء وإدارة الجامعة، مشيرا إلى أن بناء منظومة متكاملة للجودة يتطلب تكامل جهود القطاعات الأكاديمية والإدارية، والعمل وفق معايير واضحة تضمن التطوير المستمر للأداء المؤسسي والتعليمي.

وأضاف أن الجامعة تحرص على الاستثمار في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر داخل مختلف قطاعات الجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين المغربي أن إعداد الدراسة الذاتية للبرامج الأكاديمية يمثل خطوة أساسية لتقييم الأداء التعليمي، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وقياس مدى استيفاء البرامج لمعايير الجودة والاعتماد، مؤكدًا أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في هذه البرامج باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في تطبيق معايير الجودة وتطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى حرص الجامعة على توحيد المفاهيم والممارسات الخاصة بإعداد ملفات البرامج الأكاديمية، بما يضمن تكامل الجهود والاستعداد الجيد لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي.



وتضمن البرنامج التدريبي التعريف بالمعايير والمتطلبات اللازمة لإعداد الدراسة الذاتية البرامجية، وآليات التقييم الذاتي، وأساليب توثيق الممارسات والأدلة والشواهد، إلى جانب طرق قياس مدى استيفاء البرامج الأكاديمية لمعايير الجودة والاعتماد.

ويأتي تنظيم البرنامج ضمن خطة جامعة بنها الأهلية لتطوير منظومة الجودة والاعتماد الأكاديمي، وترسيخ ثقافة التقييم الذاتي والتحسين المستمر، بما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والتعليمي.