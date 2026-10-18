رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي غرفة الصناعة سبل تعزيز الاستثمار ودعم الصناعة

أ ش أ

بحث رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، مع ممثلي غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي، المقترحات المتعلقة بتطوير البيئة التنظيمية ودعم استدامة صناعة الدواء في مصر في إطار تعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع شركاء الصناعة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وممثلي الصناعة، ومناقشة التحديات والمقترحات المتعلقة بالقطاع الدوائي بما يسهم في تطوير بيئة العمل التنظيمية وتيسير الإجراءات وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية واستقرار سوق الدواء المصري.

وأكدت هيئة الدواء المصرية حرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة والتنظيم ودعم استدامة الصناعة الوطنية، بما يضمن استمرار توافر المستحضرات الدوائية وتلبية احتياجات السوق المصري، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والفاعلية.

من جهته، أشاد ممثلو غرفة صناعة الدواء المصرية بحرص الهيئة على تعزيز قنوات الحوار والتواصل المباشر مع شركاء الصناعة، والاستماع إلى التحديات والمقترحات المطروحة، مؤكدين أهمية استمرار هذا النهج التشاركي بما يدعم تطوير القطاع الدوائي ويسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز استقرار سوق الدواء.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك، ودراسة المقترحات المطروحة في ضوء الأطر التنظيمية المعمول بها، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم نمو الصناعة الوطنية وتنافسيتها.

يأتي ذلك في إطار نهج هيئة الدواء المصرية القائم على الشراكة والتواصل المستمر مع مختلف أطراف المنظومة الدوائية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز استقرار سوق الدواء، وضمان إتاحة مستحضرات دوائية آمنة وفعالة وذات جودة للمواطن المصري.