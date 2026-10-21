هيئة الدواء تحذر من منتج تخسيس غير مسجل

واصلت هيئة الدواء المصرية ، التصدي للإعلانات المخالفة التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، من خلال صناع المحتوي والمشاهير ، وأبرزها أدوية التخسيس والعلاجات الأخري .

وحذرت هيئة الدواء في منشوراً لها من صفحة منتج للتخسيس يحمل إسم «Slim Cut Shot » ، يتم الترويج له علي صفحة صناع محتوي تحمل إسم “ علي غزلان ” .

غير مسجل وغير مرخص رسمياً

وقالت هيئة الدواء ، إن المنتج الذي يتم الترويج له عبر تلك الصفحة ، غير مسجل وغير مرخص رسمياً لدى هيئة الدواء المصرية ، وتم تصنيفه علي أنه إعلان يحتوي علي إدعاءات تسويقية مضللة عن منتج غير مسجل لدي الهيئة .

كما حذرت الهيئة من منتج يحمل « Retatrutide » عبر منصة إنستجرام، تضمنت ادعاءات تسويقية مضللة عن منتجات غير مسجلة لدى الهيئة، بما يستدعى تحرى الدقة قبل استخدام أي منتج يُروج له عبر الإعلانات الإلكترونية.