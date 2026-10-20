هيئة الدواء: بلاغات المواطنين تكشف الإعلانات المضللة والمنتجات مجهولة المصدر

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الحملة التي أطلقتها الهيئة تستهدف تعزيز وعي المواطنين بمخاطر الإعلانات المضللة، والتوعية بالأضرار الصحية الناتجة عن استخدام الأدوية غير المرخصة والمنتجات مجهولة المصدر.

وقال رجائي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الهيئة تلقت عددًا كبيرًا من بلاغات المواطنين بشأن وجود إعلانات مضللة ومنتجات غير معلومة المصدر، مشيرًا إلى أن البلاغات التي يقدمها المواطنون تمثل أحد العناصر المهمة التي تعتمد عليها الهيئة في أداء دورها الرقابي.

وتابع أن المواد الدعائية التي تتضمن معلومات مغلوطة عن الأدوية قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة عندما تتعلق بمنتجات غير مسجلة لدى الهيئة، إذ لا تتوافر معلومات موثوقة بشأن مصادر تصنيعها ومدى مأمونيتها وجودتها.

التصريح اللازم من الهيئة

وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الإعلان عن المستحضرات الدوائية المسجلة لدى الهيئة يخضع للضوابط المنظمة، ويتطلب الحصول على التصريح اللازم من الهيئة، بما يضمن دقة المعلومات المقدمة للمواطنين ويحميهم من الممارسات الدعائية المضللة.