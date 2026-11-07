الحبس سنة لسيدة في قضية تزوير بسوهاج.. وانقضاء الدعوى بحق شقيقتها لوفاتها

قضت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عماد سامي وردخان، وعضوية المستشارين عمرو نصر، الرئيس بالمحكمة، ومحمود حمدي عبد الحسيب، نائب الرئيس، وبأمانة سر عثمان أحمد عبد الحميد ووليد ملقي، بمعاقبة المتهمة الأولى «رانيا ج. س» بالحبس لمدة سنة والإيقاف 3 سنوات، في اتهامها بقضية تزوير، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمة الثانية شقيقتها «رشا ج. س» لوفاتها.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية رقم 665 لسنة 2026، والمقيدة بقسم شرطة ثان سوهاج، إلى اتهام الشقيقتين رانيا ج. س ورشا ج. س في واقعة تزوير، حيث باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص الاتهامات المنسوبة إليهما.

وبعد نظر القضية أمام محكمة جنايات سوهاج الدائرة الأولى، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس لمدة سنة، وإيقاف لمدة 3 سنوات، فيما انتهت المحكمة إلى انقضاء الدعوى الجنائية بحق شقيقتها المتهمة الثانية، وذلك لوفاتها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.