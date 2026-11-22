أكد اللواء الدكتور عبد الله كميل، محافظ طولكرم، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المحافظة منذ 27 يناير 2025، بالتزامن مع تصاعد الأنشطة الاستيطانية الصناعية والرعوية واعتداءات المستوطنين، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتم، بحسب وصفه، بدعم من الحكومة الإسرائيلية، وتندرج ضمن مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني.

وأوضح كميل، خلال مداخلة عبر شاشة «الحياة»، في برامج الحياة اليوم ، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن ما تشهده طولكرم ومختلف مناطق الضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات وعمليات تهجير، إلى جانب التضييق الاقتصادي وإغلاق الطرق، يعكس ترابط هذه الممارسات ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف زيادة الضغوط على الفلسطينيين.

وحذر محافظ طولكرم من أن استمرار هذه السياسات وتصاعد الضغوط على الشعب الفلسطيني قد يقود إلى انفجار وردود فعل يصعب التنبؤ بطبيعتها، محملًا إسرائيل المسؤولية عن التداعيات المحتملة لاستمرار الاعتداءات والتضييق على المواطنين.

وشدد كميل على ضرورة فتح أفق سياسي جاد يضع حدًا للتصعيد، ويستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، مؤكدًا أهمية الوصول إلى تسوية سياسية تضمن تحقيق السلام العادل والشامل.

وأعرب محافظ طولكرم عن ترحيبه بأي توجه إسرائيلي عملي لإنهاء عنف المستوطنين والتعامل مع التنظيمات المتطرفة، معتبرًا أن اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه يمثل مدخلًا لتهيئة الظروف أمام تحقيق السلام وإنهاء حالة التصعيد.