استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الخدمات التي تقدمها بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية، ودورها في دعم المصدرين والمنتجين والباحثين بالمعلومات اللازمة لتحليل الأسواق وتحديد الفرص التصديرية، وذلك خلال فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، حيث استعرضت الدكتورة شيماء حسين مدير الإدارة العامة للنمذجة بالمركز، خدمات البوابة التي أُطلقت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصدير والإنتاج.

وأوضحت أن البوابة تتيح البحث في البيانات المتعلقة بنحو 6650 كودا جمركيا، بما يشمل القيود الجمركية وغير الجمركية، وقيم الصادرات والواردات، وتطور الواردات والطلب العالمي، ومؤشرات الأسعار، فضلا عن درجة التعقيد الاقتصادي ومتطلبات إنتاج كل سلعة من مدخلات وتكنولوجيا ومستلزمات إنتاج، بما يساعد الشركات على تقييم الأسواق واتخاذ قرارات التصدير استنادا إلى معلومات دقيقة.

وأضافت أن البوابة توفر بيانات تفصيلية عن حجم الواردات المصرية وتطور قيمتها، بما يتيح للمنتجين تحديد فرص إحلال الواردات، وتوجيه الاستثمارات نحو إنتاج السلع التي يحتاجها السوق المحلي، ووضع خطط للتوسع في الإنتاج وتلبية احتياجاته، تمهيدا للنفاذ إلى الأسواق الخارجية التي تستورد السلع نفسها.