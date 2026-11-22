أكد الدكتور محمد صبري، رئيس قسم القلب بأكاديمية قلب المبرة بمستشفى مبرة مصر القديمة، أن نجاح إجراء 3 عمليات لإصلاح ارتجاع الصمام الميترالي باستخدام تقنية القسطرة الحديثة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للتدخلات القلبية المتقدمة داخل المؤسسات الصحية المصرية.

نجاح عمليات طبية جديدة

وأوضح صبري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهدف لا يقتصر على الإعلان عن نجاح عمليات طبية جديدة، وإنما يتمثل في تأسيس منظومة قادرة على تكرار هذه النجاحات وتقديم الخدمة بصورة مستمرة للمرضى.

توطين التكنولوجيا الطبية

وأضاف أن توطين التكنولوجيا الطبية ونقل الخبرات العالمية إلى الأطباء المصريين يمثلان ركيزة أساسية لتطوير مستوى الخدمات الصحية، مؤكدًا أهمية إعداد كوادر طبية قادرة على تنفيذ هذه التدخلات الدقيقة وفق أحدث المعايير.

ترسيخ نموذج متكامل لمراكز التميز الطبي

وأشار إلى أن أكاديمية قلب المبرة تستهدف ترسيخ نموذج متكامل لمراكز التميز الطبي، يعتمد على التعاون بين مختلف التخصصات، وتطوير مهارات الأطباء الشباب، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الطبية المتقدمة داخل مصر.