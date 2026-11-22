وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بسرعة التعامل الفوري مع شكوى المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي ورفع مخلفات الرتش بنفق الفكهانيه حي العمرانية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بنطاق أحياء الجيزة.

وقد أكد محمد زكي مدير عام الهيئة أنه تم الدفع بعدد لودر و10 سيارات نقل كبيرة لرفع مخلفات الرتش بنفق الفكهانيه حيث أسفرت الحملة عن رفع حوالي 1400 طن وفتح الطريق للسيارات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للتعامل الفوري مع شكوى المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي وسرعة التعامل معها وإزالتها مما يسهم في تحسين جودة الخدمات والمظهر العام بنطاق أحياء الجيزة.