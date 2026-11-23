يحل المخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ضيف شرف على فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، التي انطلقت في تونس أمس السبت 21 نوفمبر، وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، برئاسة المخرج سليم الصنهاجي، تحت شعار "تنبض بالحياة.. تنبض بالمسرح".

وأعرب مازن الغرباوي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المسرحي العربي العريق، مؤكدا أن أيام قرطاج المسرحية تمثل محطة مهمة في مسيرة المسرح العربي، لما تتمتع به من تاريخ ممتد ودور فاعل في دعم الحركة المسرحية، وفتح آفاق التواصل والتبادل الفني بين التجارب العربية والدولية.

وأضاف أن استمرارية المهرجان تعكس حيوية المسرح وقدرته على تجديد أدواته ومواكبة المتغيرات.

وتشهد الدورة السابعة والعشرون مشاركة 12 عرضا مسرحيا ضمن المسابقة الرسمية، تمثل عددا من الدول العربية والأفريقية، من بينها تونس والمغرب ومصر وسوريا ولبنان والعراق والإمارات والبحرين والسنغال والكونغو برازافيل وبنين، إلى جانب عشرات العروض الأخرى ضمن الأقسام والبرامج الموازية.

ويتضمن البرنامج ندوة فكرية دولية، بالتعاون مع مؤسسة المسرح الوطني التونسي، تناقش منظومات التمويل والإنتاج وأثرها في تأسيس حياة مسرحية فعلية، بمشاركة نخبة من الفنانين والمنتجين والمهنيين والباحثين في المجال الثقافي.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والمسرحيين، من بينهم الفنانة المصرية القديرة عايدة فهمي، والمخرج الألماني أوليفر ريزه، والفنانة التونسية أنيسة لطفي، والفنان التونسي محمد كوكة، والمخرج أداما تراوري من مالي، كما احتفى المهرجان بعدد من رموز المسرح التونسي الراحلين، تقديرا لإسهاماتهم الفنية.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية نخبة من المسرحيين الدوليين، برئاسة التونسي عبد الرؤوف الباسطي، وعضوية الرواندية كارول كاريميرا، واللبنانيين روجيه عساف ووليد عوني، إلى جانب التونسي معز القديري مقررا للجنة.

وتجدد الدورة الجديدة من أيام قرطاج المسرحية تأكيد مكانة المهرجان بوصفه أحد أبرز المواعيد المسرحية العربية والأفريقية، ومنصة تجمع التجارب الإبداعية المتنوعة، وتوفر مساحة للحوار وتبادل الخبرات، بما يعزز حضور المسرح في المشهد الثقافي.



