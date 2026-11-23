عادت أزمة مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي إلى الواجهة من جديد، ، لتتجدد معها التساؤلات حول مصير إرث «النمر الأسود»، بعد سنوات من الجدل بشأن الحفاظ على مقتنياته وإتاحتها للجمهور.

وشهدت الأزمة تطورًا لافتًا بعد إعلان الفنان محمد رمضان استعداده لشراء جميع مقتنيات أحمد زكي، وتسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية، بهدف الحفاظ عليها وعرضها داخل متحف يليق بمكانة الفنان الراحل وتاريخه الفني، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور والوسط الفني.

وأعلن محمد رمضان في منشور عبر موقع فيسبوك ، دعمه لأسرة الفنان الراحل لاسترداد مقتنياته، مؤكدًا استعداده التام لشراء جميع المتعلقات، وتسليمها إلى وزارة الثقافة لتكون جزءًا من متحف يحفظ إرث أحمد زكي للأجيال القادمة.

وقال رمضان في رسالته لأسرة الفنان الراحل: «كل الدعم لكم في استرداد مقتنيات أسطورة التمثيل المصري ، أحمد زكي لم يكن مجرد فنان، بل قيمة فنية وإنسانية مصرية وعربية لا تتكرر،واحد من جماهيرك الأوفياء».

أسرة أحمد زكي ترد:

في المقابل، أكدت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، تقدير الأسرة لموقف محمد رمضان ودعمه، لكنها شددت على أن مقتنيات أحمد زكي ليست للبيع، وأن الأولوية بالنسبة لهم تتمثل في استرداد المتعلقات والحفاظ عليها، باعتبارها إرثًا فنيًا وإنسانيًا لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد ممتلكات مادية.

وأوضحت الأسرة أن المقتنيات تحمل قيمة معنوية وتاريخية كبيرة، وترتبط بمسيرة فنان ترك بصمة استثنائية في السينما المصرية، مشيرة إلى أن الهدف هو الحفاظ عليها وإتاحة الفرصة لتوثيقها وعرضها بصورة تليق بتاريخه.

بداية الأزمة:

تعود جذور الأزمة إلى وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، الابن الوحيد للفنان أحمد زكي، في نوفمبر 2019، حيث انتقلت تركته إلى أخيه غير الشقيق رامي عز الدين بركات، وبدأ الجدل بشأن محتويات شقة الفنان أحمد زكي، التي كانت تضم ملابس ارتداها في أعماله السينمائية، وسيناريوهات بخط يده، وصورًا ووثائق ومتعلقات شخصية.

وتصاعدت الأزمة مع تداول أنباء عن بيع الشقة والتصرف في بعض محتوياتها، وسط روايات متباينة بشأن ما تم بيعه وما تم الاحتفاظ به.

في محاولة للحفاظ على مقتنيات الفنان الراحل، تدخلت وزارة الثقافة عام 2020، وشكلت لجنة لحصر وتسلم مجموعة من المتعلقات، التي أودعت لدى جهات تابعة للوزارة بهدف الحفاظ عليها وتوثيقها.

وضمت المقتنيات مجموعة من الملابس التي ارتداها أحمد زكي في أعماله، وصورًا شخصية وفنية، وسيناريوهات تحمل ملاحظاته بخط يده، ووثائق وأوراقًا، إلى جانب قطع تذكارية ومقتنيات مرتبطة بمسيرته السينمائية.