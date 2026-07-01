البحرية الأمريكية: هبوط اضطراري لمروحية أمريكية في بحر العرب

أعلنت البحرية الأمريكية، هبوط مروحية أمريكية اضطراريا في بحر العرب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت البحرية الأمريكية:" إنقاذ 3 من أفراد طاقم المروحية وجار البحث عن الرابع".

وفي وقت سابق، قادت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الأربعاء، حواراً أمنياً إقليمياً في البحرين بمشاركة قادة عسكريين من 12 دولة، بينها مصر، لبحث التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق الدفاعي المشترك، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الملاحة والتجارة الدولية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن قائدها الأميرال براد كوبر شارك في الاجتماع إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين من البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

