بوجود مصر.. واشنطن تقود حوارا أمنيا مع 12 دولة لبحث أمن المنطقة ومضيق هرمز

قادت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الأربعاء، حواراً أمنياً إقليمياً في البحرين بمشاركة قادة عسكريين من 12 دولة، بينها مصر، لبحث التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق الدفاعي المشترك، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الملاحة والتجارة الدولية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن قائدها الأميرال براد كوبر شارك في الاجتماع إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين من البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

وأوضح البيان أن الاجتماعات ركزت على تقييم البيئة الأمنية الراهنة في المنطقة، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة، بما يدعم الاستقرار الإقليمي ويرفع مستوى التنسيق الأمني المشترك.

وأكد المشاركون التزامهم المشترك بضمان التدفق الحر والآمن للتجارة عبر مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

ونقل البيان عن كوبر قوله إن الولايات المتحدة تواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها الإقليميين، مشيراً إلى أن المناقشات عكست التزاماً جماعياً بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.