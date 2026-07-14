إمام عاشور: أمي اتبهدلت معايا جامد وفي مرة كنا راكبين أتوبيس وعمل حادثة كسرت الشباك عشان تخرجني

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

وقال إمام عاشور :" والدتي كانت معايا على طول في مشواري للمحلة واتبهدلت معايا جامد وبتفضل قاعدة معايا لحد لما اخلص تمرين ".

وقال إمام عاشور:" في أوقات مكناش بنلاقي مواصلات وبنام في محطة القطر لحد منلاقي أي مواصلة للمنصورة ".

وتابع إمام عاشور :" في مرة كنا راجعين البلد بعد التمرين وحصلت حادثة في الطريق والأتوبيس كان بيولع وامي خبطت زجاج الشباك بإيدها عشان تخرجني ورمتني من الأتوبيس وجالها خلع في الكتف وراحت المستشفى ".

وأكمل إمام عاشور :" ولما الاسعاف جه نقل أمي على المستشفى واوقات كتير مكنش بيبقى معايا فلوس أسافر للتمرين ووالدي ووالدتي كانوا بيستلفوا عشان يوفروا فلوس ليا ".