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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إمام عاشور: اتصابت في ماتش الأرجنتين وكنت عايز أكمل وبكيت بين الشوطين

إمام عاشور
إمام عاشور
هاني حسين

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".


وقال إمام عاشور :"  أنا اتصابت بين الشوطين في مباراة الأرجنتين  وخرجت وسمعت طرقعة في رجلي ومكنتش قادر اتحرك".


وتابع إمام عاشور :"  بين الشوطين مكنتش عايز اخرج من الماتش وكنت عايز أكمل وطبيب المنتخب قالي أنت مش هتقدر تكمل وبلغ الكابتن حسام حسن إن إمام مش هيقدر يكمل وفضلت أعيط بين الشوطين وكابتن حسام قالي ريح عشان لو كملنا في المونديال ".


وأكمل إمام عاشور :"  الكابتن حسام حسن طيب جدا وشخصيته قوية للغاية ".


وقال إمام عاشور :" ناس كتير كانت فاكرة إننا هنروح المونديال نلعب 3 ماتشات ونرجع والكلام ده مقصرش فينا خالص لكنه كان دافع لينا إننا نكمل في البطولة ".


وتابع إمام عاشور :" قبل وبعد كل ماتش بتواصل مع وأسرتي وأمي مش بتشوف ماتشات خالص  وبتقلق شوية لو حد خبطني وممكن تخش تجيبه من التليفزيون ". 
 

إمام عاشور منتخب مصر مصر الفراعنة حسام حسن

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