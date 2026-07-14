إمام عاشور: حسام عبد المجيد وهو داخل يشوط آخر ركلة في ماتش أستراليا قلتله ربنا يخليلك أبوك

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".



وقال إمام عاشور :" في مباراة أستراليا كابتن حسام حسن لما كان بيحط أسامي اللي هيشوطوا ضربات الترجيح كنت الرابع في الترتيب لكن اتكلمنا وخلى حسام عبد المجيد الرابع وانا هخش الخامس او السادش وقلت مفيش مشكلة ".

وتابع إمام عاشور :" كأي حد كان داخل يشوط ضربة جزاء كنا بنعيط وإحنا كنا عايزين نكسب ونعمل حاجة لبلدنا ".



وأكمل إمام عاشور :" إحنا اتدربنا على ركلات الترجيح وخلى كل لاعب يشوط ضربات جزاء وفي الآخر ضربات الجزاء توفيق وضغط كبير ".

ولفت إمام عاشور :" حسام عبد المجيد وهو داخل يشوط آخر ركلة في ماتش أستراليا كلنا كنا بندعيله وقلتله ربنا يكرمك وربنا يخليلك أبوك ".