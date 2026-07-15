جوجل تضيف ميزة الذكاء الاصطناعي Gemini لشريط التنقل بمتصفح كروم على أندرويد

أطلقت شركة جوجل (Google) تحديثاً تجريبياً جديداً لمتصفح "كروم" (Chrome) على نظام تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد" (Android)، يدمج ميزة مساعدها الذكي "جيميناي" (Gemini) مباشرة داخل شريط التنقل السفلي للمتصفح، بهدف تسهيل وصول المستخدمين لقدرات الذكاء الاصطناعي أثناء تصفح المواقع الإلكترونية.

إضافة زر مخصص لمساعد Gemini في الواجهة

وبحسب ما ذكره موقع "أندرويد أثوريتي" (Android Authority) المتخصص في الأخبار التقنية، رصد المطورون دمج الشركة لزر مخصص لمساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي ضمن شريط الأدوات والتنقل السفلي لمتصفح كروم على أندرويد.

ويسهم هذا التغيير البصري والبرمجي في تمكين المستخدمين من فتح واجهة المساعد فورا وبمنتهى السرعة ودون الحاجة للتنقل بين التطبيقات أو مغادرة صفحة الويب النشطة حالياً.

وذكر الموقع في تقريره أن الميزة الجديدة تم رصدها كأداة برمجية تجريبية في النسخة المخصصة للمطورين "كروم كاناري" (Chrome Canary)، وتحديداً تحت الرمز البرمجي التجريبي (Flag) المخصص لتعديل سلوك أزرار شريط الأدوات. ويسمح هذا الخيار الجديد باستبدال الأزرار التقليدية مثل زر مشاركة الروابط أو فتح علامات تبويب جديدة، ليحل محلها زر جيميناي اللامع بشعاره المعهود.

تسهيل مهام التلخيص والترجمة الفورية

وأوضح التقرير الفني للموقع أن الهدف الأساسي من وضع الزر في هذا الموضع الحيوي هو تفعيل ميزة الفهم الفوري للسياق المعروض على الشاشة (Screen Context)؛ حيث يتيح النقر على زر جيميناي للمستخدمين الطلب الفوري من المساعد تلخيص المقالات الطويلة التي يقرؤونها حالياً، أو ترجمة النصوص الصعبة، أو حتى شرح بعض المصطلحات المعقدة الواردة في صفحات الإنترنت بشكل آلي وسلس.

وتسعى جوجل من خلال هذا التحديث البرمجي إلى جعل الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من الاستخدام اليومي للمتصفح، بدلاً من كونه أداة منفصلة تتطلب من المستخدم نسخ النصوص وفتح تطبيق جيميناي المستقل للحصول على الإجابات، وهو ما يرفع من معدلات الإنتاجية ويسرع وتيرة تصفح الويب والبحث المعرفي.

طريقة تفعيل الميزة وموعد الطرح العام

وأشار التقرير إلى أن الميزة متوفرة حالياً فقط كخيار اختياري مخفي يتطلب من المستخدمين تنزيل نسخة Chrome Canary التجريبية، ثم كتابة الرابط البرمجي الداخلي للعلامات التجريبية وتفعيل الميزة يدوياً، ومن ثم إعادة تشغيل المتصفح ليظهر زر المساعد الذكي مباشرة في الشريط السفلي جنباً إلى جنب مع بقية أدوات التحكم.

ولم تكشف جوجل بشكل رسمي عن الموعد المحدد لطرح هذه الميزة في النسخة المستقرة والعامة من متصفح كروم على متجر تطبيقات "جوجل بلاي" (Google Play)، وسط توقعات من الخبراء بأن تنهي الشركة مرحلة الاختبارات التجريبية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيداً لإتاحتها لجميع مستخدمي أجهزة أندرويد حول العالم بشكل تدريجي.