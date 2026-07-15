إعلام عبري: إيران تمسك بزمام الأمور في مضيق هرمز وليس ترامب

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها: “لقد قال ترامب إنه سيفتح مضيق هرمز، لكن اتضح أن إيران هي التي تدير اللعبة”، بحسب ما نشرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

و أضافت الوكالة الإيرانية بأنه في خضم التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من ادعاءات الرئيس الأمريكي المتكررة بأن السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بسهولة، وطرحه خططاً غير قابلة للتنفيذ مثل مرافقتها من قبل القوات الأمريكية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بممارستها سيادتها على مضيق هرمز وتحديدها للمسار الآمن، توجه السفن في الاتجاه الذي تراه مناسباً.

ومن جهة أخرى، أعلن مدير الحوزات العلمية علي رضا أعرافي انتهاء مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال: “اعتبروا مذكرة التفاهم مع أمريكا منتهية”.

ووفق وكالة تسنيم الإيرانية، فقد صرح المسئول الإيراني أيضا: “ينبغي لرئيس الجمهورية، وسائر أعضاء المجلس الأعلى، والقادة، ومسئولي الدبلوماسية في البلاد، أن يعتبروا مذكرة التفاهم منتهية، وأن يسلكوا طريق الجهاد”.

وتابع آية الله أعرافي: “لا ينبغي للمسئولين، بذريعة المشكلات الاقتصادية أو الخوف من تكاليف الحـ.رب واستهداف البنى التحتية، وعليهم أن يواصلوا أكثر من ذلك مسار المفاوضات ومذكرة التفاهم مع الكفار الذين، بحسب تعبير القرآن الكريم، «لا أَيْمَانَ لَهُمْ»، أي لا يلتزمون بأي عهد أو ميثاق”.