تشييع جثماني شقيقين غرقا إثر سقوط تروسيكل بمياه مشروع ناصر في البحيرة

شيع أهالي مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة جثماني صغيرين شقيقين لقيا مصرعهما غرقا إثر سقوط تروسيكل كانا يستقلانه في مياه مشروع ناصر، وتم دفن الجثمانين بمقابر العائلة عقب إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بسقوط تروسيكل في المجرى المائي لمشروع ناصر بنطاق مركز أبو المطامير، ووجود غرقى، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإنقاذ النهري برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ للتعامل مع الحادث.

وبالفحص والتحري تبين أن الحادث أسفر عن غرق الشقيقين آدم حسب الله ماهر الحداد 12 عاما، وشقيقه محمد حسب الله ماهر الحداد 10 سنوات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال جثماني الطفلين، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وصرحت بدفن الجثمانين وتسليمهما لذويهما عقب انتهاء كافة الإجراءات القانونية والطبية المتبعة.