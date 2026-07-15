مصرع سيدتين وإصابة 9 إثر انقلاب سيارة عمالة في ترعة النوبارية بالبحيرة

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيبت 9 أخريات بكسور وجروح متفرقة إثر انقلاب سيارة تنقل عمالة زراعية في مجرى مائي بطريق كوم حمادة بدر بجوار كوبري خنيزة وعزبة الشيخ بمحافظة البحيرة، وتم نقل الضحايا والمصابات إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي، لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة عمالة في المياه، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وعدد من سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وجرى انتشال الضحايا ونقلهم إلى المستشفى، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق والوقوف على أسباب الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة سميحة عبد العاطي دياب، 46 عامًا، وإخلاص محمد عبد المجيد، 43 عامًا، نتيجة إسفكسيا الغرق، وتم إيداع الجثتين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

بينما أصيبت فوزية عمر النحاس، 19 عامًا، بجرح بأصابع اليد اليمنى، وفرنسية زكريا عبد الكريم، 50 عامًا، بكدمة بالكتف اليسرى، وحنان عيد عبد الحكم الجندي، 44 عامًا، بكدمة شديدة بالصدر واشتباه كسر بالعمود الفقري، ووردة عبد الرازق عبد العزيز منصور، 42 عامًا، بكدمة شديدة بالصدر، ونجلاء فتحي محمد عبد الموجود، 40 عامًا، بكدمة شديدة بالفخذ الأيمن وكدمة أعلى الحاجب الأيمن.

كما أصيبت حنين محمد بدر، 20 عامًا، بكسور مضاعفة بالذراعين واشتباه ما بعد الارتجاج، وميرفت محمد مدكور، 45 عامًا، بخلع بالكتف اليمنى، ونورهان عادل قدري، 15 عامًا، باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وآية عوض فريد بلال، 20 عامًا، باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وجميع الضحايا والمصابات مقيمات بقرية واقد التابعة لمركز كوم حمادة.