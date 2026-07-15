أزمة مشتعلة.. كيف وصلت مباراة مصر والأرجنتين إلى الأمم المتحدة؟

لم تتوقف أصداء مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026 عند حدود الملاعب أو النقاشات الرياضية، بل امتدت إلى أروقة الأمم المتحدة، بعدما استحضرتها رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال افتتاح المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، لتتحول واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة إلى نموذج استُخدم في الحديث عن التنمية والإرادة والعدالة.

وجاء استدعاء المباراة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي شهدت حوارًا لافتًا بين رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، وممثل مصر، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور أحمد رستم، حيث استخدم الطرفان أحداث اللقاء كاستعارة سياسية ورسالة تتجاوز حدود كرة القدم.

ويعكس هذا المشهد كيف أصبحت الأحداث الرياضية الكبرى تمتلك تأثيرًا يتجاوز المنافسات داخل المستطيل الأخضر، لتتحول إلى أدوات للتعبير عن مفاهيم سياسية وتنموية وإنسانية على الساحة الدولية.

ريمونتادا الأرجنتين.. درس في عدم الاستسلام

استحضرت أنالينا بيربوك المباراة التي شهدت عودة منتخب الأرجنتين من التأخر بهدفين إلى الفوز بنتيجة 3-2، مؤكدة أن بطولة كأس العالم أثبتت أن "الاستسلام في الدقيقة 80 ليس خيارًا"، معتبرة أن هدفًا واحدًا في الوقت المناسب قد يغير مسار المباراة بالكامل.

وجاء حديثها في إشارة إلى اللقاء الذي ظل فيه المنتخب المصري متقدمًا حتى الدقيقة 79، قبل أن تنجح الأرجنتين في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، لتحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

واستخدمت رئيسة الجمعية العامة هذا المثال لتأكيد أهمية المثابرة وعدم فقدان الأمل، وهي الرسالة التي أرادت إسقاطها على جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تتطلب الاستمرار في العمل حتى اللحظات الأخيرة.

الرد المصري.. الإصرار لا يكفي دون عدالة

ولم يمر حديث بيربوك دون رد من الجانب المصري، إذ أكد الدكتور أحمد رستم أن دروس كأس العالم تؤكد بالفعل أهمية استمرار العمل حتى النهاية، لكنه شدد على أن النجاح لا يعتمد فقط على الإصرار، وإنما أيضًا على الالتزام بقواعد اللعبة وضمان تكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن تحقيق الأهداف يتطلب "اللعب النظيف" وتوفير فرص عادلة للجميع، في رسالة حملت دلالة واضحة على الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة مصر والأرجنتين، بعدما اعترض المنتخب المصري على عدد من القرارات التي رأى أنها أثرت في النتيجة النهائية للمواجهة.

وأضاف أن التنمية، مثل الرياضة، لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا التزم الجميع بالقواعد نفسها، بما يضمن عدم استبعاد أي طرف أو ترك أحد خلف الركب.

عندما تتحول كرة القدم إلى لغة دبلوماسية

ويرى مراقبون أن استحضار مباراة من كأس العالم داخل جلسة رسمية للأمم المتحدة يعكس المكانة التي أصبحت تحظى بها الرياضة كوسيلة للتواصل الدبلوماسي وبناء الرسائل السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحداث تابعها مئات الملايين حول العالم.

كما يبرز استخدام الرموز الرياضية في المحافل الدولية قدرة كرة القدم على تجاوز بعدها التنافسي، لتصبح وسيلة لتوضيح مفاهيم تتعلق بالأمل والعدالة والعمل الجماعي، وهي المبادئ التي تقوم عليها أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويؤكد خبراء أن توظيف الأحداث الرياضية في الخطاب السياسي والدبلوماسي أصبح أكثر شيوعًا خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لقدرتها على الوصول إلى جمهور عالمي وصناعة صور ذهنية يسهل استيعابها.

دلالة قانونية وسياسية

من جانبه، قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، إن المبادئ التي تقوم عليها المنافسة الرياضية، وعلى رأسها العدالة والحياد وتكافؤ الفرص، هي ذاتها المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي في تنظيم العلاقات بين الدول.

وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإشارة المصرية إلى أهمية "الالتزام بقواعد اللعبة واللعب النظيف" تحمل دلالة قانونية وسياسية، مفادها أن تحقيق أي أهداف دولية، سواء في مجال التنمية أو التعاون متعدد الأطراف، لا يمكن أن يتم إلا في ظل احترام القواعد المتفق عليها وتطبيقها على الجميع دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.

وأوضح مهران أن توظيف مثال رياضي داخل الأمم المتحدة يعكس قدرة الأحداث الجماهيرية الكبرى على تجاوز إطارها الرياضي، لتصبح وسيلة للتأكيد على قيم العدالة والشفافية والمساواة، مشددًا على أن مصداقية أي منظومة دولية، كما هو الحال في أي منافسة رياضية، ترتبط بمدى الالتزام بتطبيق القواعد بصورة عادلة ومتساوية على جميع الأطراف.