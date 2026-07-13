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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مباراة مصر والأرجنتين تفرض نفسها في جلسة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة

مباراة مصر والأرجنتين تفرض نفسها في جلسة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة
مباراة مصر والأرجنتين تفرض نفسها في جلسة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة
فرناس حفظي
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تحولت مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026، إلى محور نقاش، خلال الاجتماعات رفيعة المستوى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ بعدما استشهدت بها رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، باعتبارها نموذجًا للإصرار والعمل حتى اللحظات الأخيرة.

وخلال كلمتها، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، إن بطولة كأس العالم حملت درسين مهمين، أولهما أن الالتزام بالقواعد وتطبيقها بعدالة؛ يجعل الجميع أقوى عندما يعملون معًا، والثاني هو "عدم الاستسلام أبدًا عند الدقيقة الثمانين".

وأضافت أن العديد من المباريات التي بدت محسومة شهدت تحولًا دراماتيكيًا في الدقائق الأخيرة، مؤكدة أن "هدفًا واحدًا في اللحظة المناسبة يمكن أن يغير كل شيء، كما يمكن لجهد جماعي أن يغير العالم"، داعية إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، استند الدكتور أحمد رستم في كلمته إلى المثال نفسه، مؤكدًا أن الدروس المستفادة من بطولة كأس العالم تثبت أن "كل دقيقة لها قيمتها"، وقال: "فلنحافظ على الزخم حتى الدقيقة التاسعة والسبعين وما بعدها، مع الالتزام بقواعد اللعبة ومبادئ المنافسة العادلة".

وأضاف أن العمل في مجال التنمية يقوم على توفير فرص عادلة للجميع، وضمان ألا يُترك أي فرد أو أي دولة خلف الركب، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين كأس العالم كأس العالم 2026 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم

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