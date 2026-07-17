احمي نفسك من اسمرار الصيف.. ماسكات طبيعية

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس، تبحث الكثير من السيدات عن طرق طبيعية تساعد على حماية البشرة من الاسمرار والحفاظ على لونها الطبيعي، خاصة خلال فصل الصيف.

وتعد الماسكات الطبيعية من أكثر الوسائل التي تمنح البشرة ترطيبًا وتهدئة، كما تساعد على تقليل آثار الشمس والحد من التصبغات الناتجة عن التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية، بشرط استخدامها بانتظام مع الالتزام بواقي الشمس.

ومن أبرز الماسكات الطبيعية التي تساعد على حماية البشرة من الاسمرار ماسك الزبادي والعسل، حيث يعمل الزبادي على تهدئة الجلد وترطيبه، بينما يساعد العسل على تغذية البشرة ومنحها مظهرًا أكثر نضارة. ويمكن تحضيره بخلط ملعقة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل ووضعه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالماء الفاتر.

كما يمكن استخدام ماسك الخيار، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والعناصر المهدئة التي تقلل من تهيج البشرة الناتج عن الشمس، ويمكن وضع شرائح الخيار مباشرة على الوجه أو خلطه مع قليل من ماء الورد للحصول على تأثير منعش.

ويعد ماسك الألوفيرا من أفضل الخيارات الطبيعية للبشرة المعرضة للاسمرار، لأنه يساعد على ترطيب الجلد وتهدئته بعد التعرض للشمس، كما يساهم في تقليل الاحمرار والحفاظ على مرونة البشرة.

أما ماسك الشوفان مع الحليب، فيساعد على تقشير البشرة بلطف والتخلص من الخلايا الميتة التي قد تجعل لون الجلد يبدو أغمق، ويمكن استخدامه مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج أفضل.

وينصح الخبراء بضرورة استخدام هذه الماسكات كجزء من روتين العناية بالبشرة، مع تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة، وارتداء القبعات والنظارات الشمسية، واستخدام واقٍ شمسي مناسب يوميًا، لأن الوقاية تظل الخطوة الأهم لحماية البشرة من الاسمرار.