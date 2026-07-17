بدون مايشرب زيت.. طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش

إذا كنت ترغبين في تحضير سمك فيليه مقرمش مثل المطاعم، فإليكِ وصفة سهلة بمكونات بسيطة ونتيجة ذهبية من الخارج وطرية من الداخل.
المكونات
- 500 جرام سمك فيليه.
- كوب دقيق.
- 2 بيضة.
- كوب ونصف بقسماط ناعم.
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- ملعقة صغيرة بصل بودرة.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة كمون.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- عصير نصف ليمونة.
- زيت غزير للقلي.
طريقة التحضير
- اغسلي السمك وجففيه جيدًا، ثم تبليه بعصير الليمون والملح والفلفل والكمون، واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
- اخلطي الدقيق مع الثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا.
- اخفقي البيض في طبق منفصل.
- مرري كل قطعة سمك في الدقيق، ثم البيض، ثم غلفيها جيدًا بالبقسماط.
- سخني الزيت على نار متوسطة حتى يصبح ساخنًا.
- اقلي قطع السمك لمدة 3 إلى 5 دقائق لكل جانب أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مقرمشًا.
- ارفعيها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ثم قدميها ساخنة مع البطاطس المقلية، وسلطة الطحينة أو سلطة خضراء، وشرائح الليمون.
نصائح لنجاح الوصفة
- احرصي على تجفيف السمك جيدًا قبل التتبيل للحصول على قرمشة أفضل.
- لا تضعي كمية كبيرة من السمك في الزيت دفعة واحدة حتى لا تنخفض حرارة الزيت.
- للحصول على قرمشة إضافية، يمكن خلط البقسماط مع ملعقتين كبيرتين من دقيق الذرة أو الكورن فليكس المطحون.