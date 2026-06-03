المجهولة لـ هيفاء المنصور يشارك في مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي

يشارك الفيلم السعودي "المجهولة"، أحدث أعمال المخرجة هيفاء المنصور، ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي لعام 2026، في خطوة تعزز حضور السينما العربية والخليجية على الساحة الدولية.



ينتمي الفيلم إلى نوعية أفلام الجريمة والغموض والدراما، ويمتد لـ101 دقيقة، وهو إنتاج سعودي لعام 2025.



ويتولى إنتاجه كل من براد نيمان وهيفاء المنصور، التي شاركت أيضًا في كتابة السيناريو.



وتدور أحداث الفيلم حول "نوال"، وهي امرأة مطلّقة في التاسعة والعشرين من عمرها، تعود إلى مسقط رأسها بحثًا عن بداية جديدة. تعمل في وظيفة إدارية داخل مخفر شرطة محلي، حيث تقوم برقمنة الملفات القديمة، قبل أن تنقلب حياتها عقب العثور على جثة فتاة مراهقة مجهولة الهوية ترتدي زيها المدرسي.



وبدافع شغفها ببرامج الجريمة الصوتية (البودكاست)، تقرر "نوال" خوض تحقيقها الخاص لكشف هوية الضحية وملابسات الجريمة، مستفيدة من قدرتها على فهم العوالم الخفية للنساء. وخلال رحلتها، تنخرط في شبكة معقدة من العلاقات مع شخصيات نسائية متعددة، جميعها على صلة محتملة بالجريمة، ما يضعها أمام تحديات نفسية واجتماعية تدفعها لمراجعة أفكارها المسبقة حول النساء والمخاطر التي يواجهنها.



ويضم الفيلم مجموعة من الممثلين، من بينهم ميلا الزهراني، انتصار، شافي الحارثي، عذوب شرار، أضواء العسيري، عبد الله القحطاني، عهود الجدعان، سمية الشريف، ونوف العبدالله، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.