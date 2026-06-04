كزبرة يحتفل بنجاح أولى حفلاته في هولندا

احتفل مطرب المهرجانات كزبرة بنجاح أولى حفلاته الغنائية في هولندا، حيث شارك جمهوره مجموعة من الصور من كواليس الحفل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق كزبرة على الصور قائلا: «أول حفلة ليا في هولندا، اتبسطت جدًا إني كنت معاكم، وشكرًا على طاقتكم وروحكم الجميلة.. بحبكم».

وظهر كزبرة خلال الصور وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي حرص على الغناء والتفاعل معه، في أجواء حماسية لاقت إشادة واسعة من متابعيه.

في سياق آخر، طرحت الجهة المنتجة لفيلم «محمود التاني»، بطولة أحمد غزي وأحمد بحر «كزبرة»، التريلر التشويقي الأول للعمل، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية المصرية قريبا.

فيلم «محمود التانى»، بطولة أحمد بحر «كزبرة»، وأحمد غزى، وكارولين عزمى، وتامر هجرس، وجنا الأشقر، تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجناينى.