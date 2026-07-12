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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المسلحة الكويتية تعترض «هجمات مُعادية» داخل المجال الجوي للبلاد

الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
محمد على
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أعلنت القوات المسلحة الكويتية في وقت مبكر من صباح الأحد أن الجيش الكويتي اعترض "أهدافاً جوية معادية" داخل المجال الجوي للبلاد.

وقال مسؤولون عسكريون إن “أي أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض أنظمة الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.

 وحثّت الوزارة السكان على اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني إن أفراد طاقم سفينة حاويات تعرضت لأضرار بالقرب من مضيق هرمز في وقت مبكر من صباح الأحد اضطروا إلى التخلي عن السفينة.

أفاد مسؤولون لمنظمة العمليات البحرية البريطانية (UKMTO) بأن “طاقم السفينة قد تخلى عنها ويستقل حاليًا قارب نجاة”.

في وقت سابق، أفادت منظمة النقل البحري البريطانية (UKMTO) بوقوع حريق على متن سفينة حاويات بعد تعرض الجزء الخلفي منها لأضرار أثناء وجودها شرق سلطنة عمان.

أعلن سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز بعد إطلاق طلقة تحذيرية على سفينة حاولت عبور المضيق عبر مسار غير مصرح به. ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان الحادثان مرتبطين.

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