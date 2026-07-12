القوات الأمريكية تعلن استهدافها نحو 140 هدفاً عسكرياً إيرانياً في غارات جوية

أعلن الجيش الأمريكي أنه ضرب نحو 140 هدفاً إيرانياً في أحدث غاراته فجر اليوم الأحد.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في منشور على موقع إكس أن الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع قد اكتملت، مضيفة أن الأهداف شملت "مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، والقدرات البحرية، ومرافق تخزين الذخيرة، وشبكات الاتصالات، ومواقع المراقبة الساحلية".

وأضاف البيان: "خلال ثلاث ليالٍ من الضربات هذا الأسبوع، ضربت القيادة المركزية الأمريكية أكثر من 300 هدف بتوجيه من القائد الأعلى لتقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية".

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في وقت سابق أنها شنت الضربات الأخيرة رداً على هجوم استهدف سفينة حاويات عابرة لمضيق هرمز.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق طلقة تحذيرية على سفينة حاولت عبور المضيق عبر مسار غير مصرح به.