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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موتسيبي: أفريقيا تقترب من حلم كأس العالم.. وقرارات مرتقبة في ختام مؤتمر كاف

موتسيبي
موتسيبي
باسنتي ناجي

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن نحو 90% من المؤتمر الصحفي سيُخصص للحديث عن المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس العالم.

وأشار إلى أنه سيتناول عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بمشاركة منتخبات القارة، مؤكدًا فخره بما قدمته وأن أفريقيا بأكملها تشعر بالفخر بهذه الإنجازات.

كاف

وأضاف موتسيبي أن القارة الأفريقية أصبحت قريبة من تحقيق حلم التتويج بكأس العالم، مستشهدًا بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر أمام الأرجنتين، داعيًا الجميع إلى النظر لما حدث في تلك المباراة باعتباره دليلًا على تطور الكرة الأفريقية وقدرتها على منافسة كبار المنتخبات.


واختتم رئيس كاف تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل لزيادة قيمة الجوائز المالية في بطولات المنتخبات والأندية الأفريقية، إلى جانب تطوير المسابقات والارتقاء بمستواها.

وأوضح موتسيبي، أن عددًا من القرارات سيتم الإعلان عنه في ختام المؤتمر الصحفي، قبل نشرها رسميًا عبر بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

موتسيبي الاهلي الزمالك

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