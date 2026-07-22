معسكر الشمال يؤجل حسم مصيره .. هل يعود أكرم توفيق إلى الدوري المصري ؟

لا يزال مستقبل أكرم توفيق لاعب وسط الشمال القطري مفتوحًا على جميع الاحتمالات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة أعادت رسم ملامح المشهد وأجلت حسم مصير اللاعب الذي ارتبط اسمه بقوة بالعودة إلى الدوري المصري وعلى رأسه النادي الأهلي.

ورغم أن كل المؤشرات كانت تقود إلى نهاية تجربة أكرم توفيق مع الشمال بعد موسم واحد فقط فإن انضمامه إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في هولندا منح إدارة النادي والجهاز الفني فرصة جديدة لإعادة تقييم موقفه ليصبح قرار الرحيل مؤجلًا بدلاً من أن يكون محسومًا كما كان متوقعًا.

معسكر هولندا يوقف مفاوضات الرحيل

كان نادي الشمال قد دخل خلال الأسابيع الماضية في مفاوضات مع اللاعب لإنهاء التعاقد بالتراضي ضمن خطة لإعادة ترتيب قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

لكن المفاوضات اصطدمت بعقبة مالية بعدما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن قيمة المستحقات الخاصة بالعام الأخير في عقد اللاعب وهو ما أدى إلى استمرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وجاء قرار اصطحاب أكرم توفيق إلى المعسكر الإعدادي في هولندا ليؤكد أن اللاعب لا يزال ضمن قائمة الفريق وأن باب بقائه لم يُغلق بشكل نهائي وهو ما أدى إلى تجميد جميع المفاوضات الخارجية بصورة مؤقتة.

الأهلي يترقب.. لكنه لا يتحرك

في المقابل يواصل النادي الأهلي متابعة الموقف عن قرب دون اتخاذ خطوات رسمية جديدة في الوقت الحالي وتشير مصادر إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء أجروا اتصالات مع اللاعب قبل سفره إلى هولندا من أجل معرفة موقفه النهائي خاصة أن الجهاز الفني يرى أن أكرم توفيق يمتلك خبرات كبيرة وقدرة على اللعب في أكثر من مركز وهو ما يجعله إضافة قوية للفريق حال عودته.

لكن دخول اللاعب في معسكر الشمال دفع الأهلي إلى تجميد الملف مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

لا علاقة بين أكرم توفيق وبن رمضان

وخلال الفترة الماضية ترددت أنباء عن ارتباط مستقبل أكرم توفيق بإمكانية انتقال التونسي محمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري.

إلا أن مصدرًا داخل الأهلي نفى وجود أي علاقة بين الملفين مؤكدًا أن إدارة الشمال كانت تخطط لفسخ عقد أكرم توفيق بالتراضي وليس استبداله بلاعب آخر.

وأضاف المصدر أن محمد علي بن رمضان مستمر داخل الأهلي بناءً على رؤية المدير الفني المغربي الحسين عموتة الذي يتمسك ببقاء اللاعب ضمن مشروعه الفني للموسم الجديد.

ثلاثة عروض تنتظر اللاعب

ولا يقتصر اهتمام الأندية بأكرم توفيق على الأهلي فقط إذ يمتلك اللاعب أكثر من خيار في حال رحيله عن الشمال.

وتؤكد مصادر مقربة من اللاعب وجود ثلاثة عروض على طاولته يأتي في مقدمتها عرض الأهلي بجانب اهتمام من نادي بيراميدز إضافة إلى عرض من نادي قطر القطري.

لكن جميع هذه العروض توقفت مؤقتًا بعد سفر اللاعب إلى هولندا حيث فضلت الأندية انتظار القرار النهائي للشمال قبل استئناف المفاوضات.

القرار النهائي بعد المعسكر

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل اللاعب إذ من المنتظر أن يحسم الجهاز الفني للشمال موقفه بعد نهاية فترة الإعداد.

فإذا اقتنع المدرب باستمرار أكرم توفيق فسيواصل اللاعب مشواره في دوري نجوم قطر حتى نهاية عقده.

أما إذا عاد الحديث مجددًا عن فسخ التعاقد فمن المتوقع أن يتحول اللاعب إلى أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات داخل الدوري المصري في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته.