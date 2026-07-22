قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف: ننتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية في كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
أول قرارات الكاف.. زيادة عدد المنتخبات في أمم أفريقيا 2027
رئيس وأعضاء نادي قضاة مصر يزورون النيابة الإدارية لتهنئة المستشارة هدى عيسى بمنصبها
تقارير: أردوغان يتابع تطورات صفقة محمد صلاح مع بشكتاش
رحيل جماعي في الهلال السعودي.. 6 لاعبين غادروا الزعيم حتى الآن
حبس سائق 4 أيام بتهمة قـ ـتل شاب بسبب خلاف على تحميل الركاب بالإسكندرية| تفاصيل
كوثر محمود تشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بإعادة النظر في بدلات وحوافز التمريض
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟
رد حاسم من ياسمين عبد العزيز عن إمكانية زواجها مجددا.. تفاصيل
شراكة بين القومي للإعاقة واليونيسف لدعم حقوق الأطفال ذوي الهمم وتمكين أسرهم
منال عوض تتابع استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في أرمينيا
الري: مصر تمضي في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتمويل 100 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معسكر الشمال يؤجل حسم مصيره .. هل يعود أكرم توفيق إلى الدوري المصري ؟

أكرم توفيق
أكرم توفيق
محمود أحمد

لا يزال مستقبل أكرم توفيق لاعب وسط الشمال القطري مفتوحًا على جميع الاحتمالات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة أعادت رسم ملامح المشهد وأجلت حسم مصير اللاعب الذي ارتبط اسمه بقوة بالعودة إلى الدوري المصري وعلى رأسه النادي الأهلي.

ورغم أن كل المؤشرات كانت تقود إلى نهاية تجربة أكرم توفيق مع الشمال بعد موسم واحد فقط فإن انضمامه إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في هولندا منح إدارة النادي والجهاز الفني فرصة جديدة لإعادة تقييم موقفه ليصبح قرار الرحيل مؤجلًا بدلاً من أن يكون محسومًا كما كان متوقعًا.

معسكر هولندا يوقف مفاوضات الرحيل

كان نادي الشمال قد دخل خلال الأسابيع الماضية في مفاوضات مع اللاعب لإنهاء التعاقد بالتراضي ضمن خطة لإعادة ترتيب قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

لكن المفاوضات اصطدمت بعقبة مالية بعدما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن قيمة المستحقات الخاصة بالعام الأخير في عقد اللاعب وهو ما أدى إلى استمرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وجاء قرار اصطحاب أكرم توفيق إلى المعسكر الإعدادي في هولندا ليؤكد أن اللاعب لا يزال ضمن قائمة الفريق وأن باب بقائه لم يُغلق بشكل نهائي وهو ما أدى إلى تجميد جميع المفاوضات الخارجية بصورة مؤقتة.

الأهلي يترقب.. لكنه لا يتحرك

في المقابل يواصل النادي الأهلي متابعة الموقف عن قرب دون اتخاذ خطوات رسمية جديدة في الوقت الحالي وتشير مصادر إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء أجروا اتصالات مع اللاعب قبل سفره إلى هولندا من أجل معرفة موقفه النهائي خاصة أن الجهاز الفني يرى أن أكرم توفيق يمتلك خبرات كبيرة وقدرة على اللعب في أكثر من مركز وهو ما يجعله إضافة قوية للفريق حال عودته.

لكن دخول اللاعب في معسكر الشمال دفع الأهلي إلى تجميد الملف مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

لا علاقة بين أكرم توفيق وبن رمضان

وخلال الفترة الماضية ترددت أنباء عن ارتباط مستقبل أكرم توفيق بإمكانية انتقال التونسي محمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري.

إلا أن مصدرًا داخل الأهلي نفى وجود أي علاقة بين الملفين مؤكدًا أن إدارة الشمال كانت تخطط لفسخ عقد أكرم توفيق بالتراضي وليس استبداله بلاعب آخر.

وأضاف المصدر أن محمد علي بن رمضان مستمر داخل الأهلي بناءً على رؤية المدير الفني المغربي الحسين عموتة الذي يتمسك ببقاء اللاعب ضمن مشروعه الفني للموسم الجديد.

ثلاثة عروض تنتظر اللاعب

ولا يقتصر اهتمام الأندية بأكرم توفيق على الأهلي فقط إذ يمتلك اللاعب أكثر من خيار في حال رحيله عن الشمال.

وتؤكد مصادر مقربة من اللاعب وجود ثلاثة عروض على طاولته يأتي في مقدمتها عرض الأهلي بجانب اهتمام من نادي بيراميدز إضافة إلى عرض من نادي قطر القطري.

لكن جميع هذه العروض توقفت مؤقتًا بعد سفر اللاعب إلى هولندا حيث فضلت الأندية انتظار القرار النهائي للشمال قبل استئناف المفاوضات.

القرار النهائي بعد المعسكر

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل اللاعب إذ من المنتظر أن يحسم الجهاز الفني للشمال موقفه بعد نهاية فترة الإعداد.

فإذا اقتنع المدرب باستمرار أكرم توفيق فسيواصل اللاعب مشواره في دوري نجوم قطر حتى نهاية عقده.

أما إذا عاد الحديث مجددًا عن فسخ التعاقد فمن المتوقع أن يتحول اللاعب إلى أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات داخل الدوري المصري في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته.

أكرم توفيق الشمال القطري الانتقالات الصيفية الأهلي النادي الأهلي الدوري المصري محمد علي بن رمضان بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

الأهلي

الغندور: الأهلي يحصل على توقيع نجم بتروجيت .. تفاصيل

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

الذهب

تجاوز 47 ألفاً.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2026

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

ترشيحاتنا

رئيس "النواب البحريني" يهنئ رئيسي "النواب" و"الشيوخ" بذكرى ثورة يوليو.. ويشيد بالعلاقات مع مصر

رئيس "النواب البحريني" يهنئ رئيسي "النواب" و"الشيوخ" بذكرى ثورة يوليو.. ويشيد بالعلاقات مع مصر

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بيعملوا شو إعلامي.. الأطباء تصعد ضد تجاوزات المحافظين والنواب داخل المستشفيات

أرشيفية

نقابة الأطباء تشكو محافظ قنا إلى رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتنمية المحلية

بالصور

تحذير بريطاني عاجل.. طفيل خطير ينتقل للأطـ.فال عبر مياه حمامات السباحة

تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة
تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة
تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مُضر؟ .. الحقيقة قد تفاجئك

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك
هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك
هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

نائب رئيس مجلس الوزراء: دعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاستثماري في عدد من القطاعات

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد