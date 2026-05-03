الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اليابان تبدأ ثاني عملية سحب من مخزونها النفطي منذ اندلاع حرب إيران

المخزون النفطي الاستراتيجي الياباني
المخزون النفطي الاستراتيجي الياباني
أ ش أ

 أعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية، البدء في سحب كمية من المخزون النفطي الاستراتيجي للبلاد تكفي 20 يوما، في ثاني عملية من نوعها منذ اندلاع حرب إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأحد/ - أن عملية السحب بدأت منذ يوم الجمعة الماضي، وستوفر 5.8 مليون كيلولتر من النفط، وسيتم بيعه لأربعة من كبار تجار الجملة بقيمة تقارب 540 مليار "ين"، وسيتم تكرير النفط إلى بنزين ومنتجات أخرى قبل طرحه في الأسواق.

وتعتمد اليابان على النفط القادم من منطقة الخليج لتغطية 95% تقريبا من احتياجاتها، فيما تسعى الحكومة في الوقت الراهن إلى تأمين احتياجاتها من النفط عبر السحب من مخزونها الإستراتيجي ومن خلال مسارات لا تمر عبر مضيق هرمز.

ومنذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط أواخر فبراير الماضي، دخلت أسواق الطاقة العالمية في حالة من الاضطراب غير المسبوق، مع إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وأدى هذا التعطيل إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام ومشتقاته.

وزارة الاقتصاد اليابانية المخزون النفطي الاستراتيجي حرب إيران مضيق هرمز

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

