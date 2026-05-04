بعد سحب جنسيته الكويتية.. البحرين تمنح بدر العوضي الجنسية وتعيينه مستشارا

كشف الدبلوماسي البحريني جمال النصافي، عبر منصة "إكس"، عن منح السفير الكويتي السابق بدر محمد العوضي، الجنسية البحرينية وتعيينه مستشارا لوزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية بالدرجة الممتازة، وهي أعلى من درجته الدبلوماسية في الكويت، على حد وصفه.





وحصل السفير الكويتي السابق العوضي على الجنسية البحرينية، وعُين مستشاراً لوزير الخارجية البحريني للشؤون الدبلوماسية، بعد ثلاثة أشهر من سحب الكويت جنسيته.





وجاء القرار الكويتي بسحب الجنسية بالتبعية عقب سحبها من والده الراحل الضابط السابق محمد إبراهيم العوضي، استناداً إلى قانون الجنسية الكويتي المتعلق باكتساب الجنسية بناءً على بيانات غير صحيحة.

يذكر أن العوضي كان قد شغل منصب سفير الكويت لدى المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية منذ يونيو 2022، قبل أن تنتهي مهامه في أبريل 2025.