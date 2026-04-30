ركيزة التنمية .. عمال مصر: اهتمام رئاسي بالعمالة غير المنتظمة

علق عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عبد المنعم الجمل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، ، أن الرئيس السيسي أكد أن العامل المصري الركيزة الأساسية لعملية التنمية في مصر.



وتابع عبد المنعم الجمل:" توطين الصناعة على أرض مصر أصبح هدف استراتيجي وخطة لبناء اقتصاد قوي".

وأكمل عبد المنعم الجمل :" هناك اهتمام رئاسي بالعمالة غير المنتظمة والعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية المقدمة لهم ".

ولفت عبد المنعم الجمل :" الرئيس السيسي أعلن إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة، من الرسوم المقررة، لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، لدمجهم فى القطاع الرسمى وشمولهم بالحماية".