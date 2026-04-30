أبناؤنا ركيزة أساسية في منظومة تأمين إمدادات الطاقة | وزير البترول يهنئ الرئيس بعيد العمال

يتقدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى عمال مصر والعاملين الكرام بقطاع البترول والثروة المعدنية،بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وأعرب الوزير عن تقديره العميق لجهود العاملين المخلصة وعطائهم المتواصل في مختلف مواقع العمل، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز قوة الاقتصاد المصري.

وأكد أن العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية يمثلون ركيزة أساسية في منظومة تأمين إمدادات الطاقة، ومحورًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التطوير وزيادة الإنتاج، مشيدًا بما يحققونه من إنجازات تعكس كفاءتهم العالية وخبراتهم المتراكمة، وما يتحلون به من التزام وتفانٍ في أداء مهامهم.

كما شدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، بما يضمن سلامة العاملين واستدامة التشغيل بكفاءة وانتظام.