الوزير أسامة كمال : إيران خفضت إنتاجها من البترول بعد توقف 15 يوما عن التصدير

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن توقف إيران عن تصدير النفط لمدة تصل إلى 15 يومًا قد يضع ضغوطًا مباشرة على منظومة الإنتاج، في ظل محدودية قدرات التخزين، وهو ما قد يدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لخفض معدلات الضخ تدريجيًا.

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن استمرار هذا التوقف لفترة أطول، قد تمتد إلى شهر، قد يؤدي إلى تشغيل الحقول النفطية بنصف طاقتها الإنتاجية، تفاديًا لتكدس الخام أو حدوث اختناقات تشغيلية.

وأشار إلى أن صناعة النفط تعتمد بشكل أساسي على التوازن بين الإنتاج والتصدير، حيث لا يمكن الاستمرار في ضخ الخام بالمعدلات الطبيعية دون وجود منافذ تصديرية أو استهلاك محلي كافٍ. وفي هذا السياق، فإن أي تعطّل في سلاسل التوريد أو القيود المفروضة على التصدير، سواء لأسباب سياسية أو لوجستية، ينعكس سريعًا على قرارات الإنتاج.