وزير البترول الأسبق : مشروع الضبعة يعكس تنوع الدولة في مشروعات الطاقة

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن مشروع الضبعة يعكس تنوع الدولة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.



وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن هناك بعض المشروعات دخلت الخدمة تخفض الاعتماد على البترول والغاز والطاقة المتجدةة وصلت إلى 12% و15%.

وتابع المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن محطة الضبعة النووية توفر لمصر طاقة في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن يجرى العمل على الوصول لمزيج الطاقة المتجددة إلى 42% مع حلول عام 2030.

